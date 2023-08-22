Водитель кроссовера насмерть сбил пожилого пешехода на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель кроссовера Hyundai насмерть сбил пожилого мужчину при движении задним ходом на севере столицы, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Авария произошла на Лобненской улице в Дмитровском районе. От полученных травм мужчина 1942 года рождения скончался на месте.

В настоящее время правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела. Действия 43-летнего водителя подпадают под статью 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средствам, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в автокатастрофе в Волгодонском районе. В указанном месте произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным погибших.



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