11:19Происшествия
В BelkaCar после инцидента со шприцем намерены ввести новую систему рейтинга
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Каршеринг BelkaCar после инцидента со шприцем пообещал запустить новую систему рейтинга вождения. Об этом РБК сообщили в компании.
"По результатам внутренней проверки примем меры относительно пользователя, который нарушил правила сервиса", – говорится в сообщении.
Новую систему рейтинга вождения планируют запустить до конца августа. По мнению представителей сервиса, она позволит выявлять нарушителей и правильно работать с инцидентами.
До этого несовершеннолетняя пассажирка одной из машин BelkaCar в Москве укололась о шприц, который был воткнут в сиденье авто. В полицию Крылатского обратились родители девочки. Пострадавшую экстренно отвезли в больницу, где сдали анализы. Сам шприц отправили на экспертизу.
Результаты анализов показали, что в шприце находился мефедрон. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.
В оставленном в автомобиле каршеринга в Москве шприце оказался мефедрон
Читайте также