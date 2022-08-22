Соседи подозреваемой в убийстве Дугиной сообщили, что она уехала из Мариуполя месяц назад

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Соседи по дому в Мариуполе, где жила подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарья Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк, рассказали, что женщина с дочерью покинули город около месяца назад.

"В районе месяца назад, плюс-минус. Она же не говорила, раз мотанулась куда-то, второй раз мотанулась. Бизнес – не бизнес, чем-то детей, говорит, кормить надо", – сообщил телеканалу РЕН ТВ муж двоюродной сестры подозреваемой Сергей.

В свою очередь, соседка Вовк Валентина отметила, что, после того как женщина уехала из города, ее не видели. По словам соседки, Вовк не рассказывала о своей деятельности и статусе в воинской части.

"Потом операцию ей делали. Голову разбила или какая-то опухоль там была, не знаю, и она больше не работала или не служила. Просто как обычная соседка, женщина жила здесь", – добавила Валентина.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналист и политолог Дарья Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.

В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.

