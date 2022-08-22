Охрана фестиваля "Традиция" заявила об отсутствии обязанностей следить за парковкой

Фото: СК РФ

В обязанности следивших за безопасностью на фестивале "Традиция" в Подмосковье охранных предприятий не входил мониторинг ситуации на парковке, где находился автомобиль погибшей российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщает "Газета.ру".

"То, за что мы, согласно договору, отвечаем, мы выполнили в полном объеме. И вот этой страшной вины на нас, конечно же, нет. Потому что мы парковку не охраняем, мы охраняем только вход и в праздники, и в будние", – отметили в одной из компаний.

Там также добавили, что никаких инцидентов во время мероприятия не было зафиксировано.

В свою очередь, представитель организации "Комкон-Безопасность", которая также следила за обстановкой на фестивале, заявил, что машина Дугиной стояла на парковке, которую охраняло другое предприятие.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналист и политолог Дарья Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.

В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.

