Прокуратура начала проверку по факту гибели двух девочек в Чите

Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура Забайкальского края начала проверку по факту обнаружения тел двух девочек в Чите. Об этом говорится на сайте ведомства.

"21 августа 2020 года около 18 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о двух несовершеннолетних девушках, утонувших в Ингодинском районе Читы", – говорится в сообщении.

По данным СК, девочки 14 и 15 лет купались в водоеме, расположенном рядом со станцией Песчанка. Во время купания одна из девочек начала тонуть, подруга пыталась спасти ее, но не смогла. Утонули обе девочки.

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства трагедии. Проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

Ранее Следственный комитет организовал проверку по факту гибели полуторагодовалого ребенка на территории частного домовладения в Сергиевом Посаде. По версии следствия, 9 августа мальчик, оставшись в какой-то момент без присмотра взрослых, взобрался на емкость с водой для полива и упал в нее.