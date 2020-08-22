Прокуратура начала проверку по факту гибели двух девочек в Чите

08:53
Фото: epp.genproc.gov.ru
Прокуратура Забайкальского края начала проверку по факту обнаружения тел двух девочек в Чите. Об этом говорится на сайте ведомства.
"21 августа 2020 года около 18 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о двух несовершеннолетних девушках, утонувших в Ингодинском районе Читы", – говорится в сообщении.
По данным СК, девочки 14 и 15 лет купались в водоеме, расположенном рядом со станцией Песчанка. Во время купания одна из девочек начала тонуть, подруга пыталась спасти ее, но не смогла. Утонули обе девочки.
В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства трагедии. Проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.
Ранее Следственный комитет организовал проверку по факту гибели полуторагодовалого ребенка на территории частного домовладения в Сергиевом Посаде. По версии следствия, 9 августа мальчик, оставшись в какой-то момент без присмотра взрослых, взобрался на емкость с водой для полива и упал в нее.
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