СК начал проверку после гибели ребенка на частном участке в Сергиевом Посаде

Фото: ГСУ СК по Московской области

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели полуторагодовалого ребенка на территории частного домовладения в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по области.

По версии следствия, 9 августа мальчик, оставшись в какой-то момент без присмотра взрослых, взобрался на емкость с водой для полива и упал в нее.

Обнаружив ребенка в воде, родители вызвали скорую помощь. До приезда врачей взрослые пытались самостоятельно реанимировать ребенка, но спасти его не удалось.

Следователи осмотрели место трагедии, опросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Астрахани 11-летний ребенок погиб на детской площадке. Мальчик лазил по металлической лестнице, прикрепленной к бетонной плите. В какой-то момент плита обломилась снизу и обрушилась на ребенка.