В Москве задержали похоронщика-миллионера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
В Москве задержали подозреваемого в незаконном предпринимательстве в сфере ритуальных услуг, рассказали "Мир 24" в столичном главке МВД.
По версии следствия, мужчина вместе с неустановленными гражданами предоставлял ритуальные услуги населению. При этом они не были зарегистрированы как юридическое лицо, использовали реквизиты, печати и штампы закрытых организаций.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере. По месту жительства фигуранта, а также в офисе фирмы прошли обыски.
Согласно изъятым черновым записям, доход фирмы с апреля по июнь 2018 года превысил 13 миллионов рублей, уточнили в ведомстве. Сейчас устанавливается общая сумма дохода. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
Ранее Генпрокуратура направила в суд исковое заявление об изъятии в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 миллиарда рублей.
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