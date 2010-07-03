В Москве задержали похоронщика-миллионера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

В Москве задержали подозреваемого в незаконном предпринимательстве в сфере ритуальных услуг, рассказали "Мир 24" в столичном главке МВД.

По версии следствия, мужчина вместе с неустановленными гражданами предоставлял ритуальные услуги населению. При этом они не были зарегистрированы как юридическое лицо, использовали реквизиты, печати и штампы закрытых организаций.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере. По месту жительства фигуранта, а также в офисе фирмы прошли обыски.

Согласно изъятым черновым записям, доход фирмы с апреля по июнь 2018 года превысил 13 миллионов рублей, уточнили в ведомстве. Сейчас устанавливается общая сумма дохода. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее Генпрокуратура направила в суд исковое заявление об изъятии в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 миллиарда рублей.