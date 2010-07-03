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11:13

В кузбасское село ввели ОМОН после драки с цыганами

происшествия

11:13

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Фото: соцсети

Две пьяные компании подрались в кузбасском селе Подгорное, сообщает ТАСС. В результате ножевые ранения получили два человека.

По данным источника агентства, в село направили дополнительные подразделения полиции и Росгвардии во избежание возможного продолжения конфликта.

По сообщениям СМИ, в конфликте участвовали местные жители, в том числе цыгане. При этом уточняется, что национальной подоплеки в произошедшем нет.

13 июня произошла драка между жителями села Чемодановка около Пензы. После нее были госпитализированы два человека, один из которых умер. Всего в драке, по информации МВД, пострадали пять человек, двоим из которых потребовалась госпитализация. По данным регионального главка МВД, причиной драки стал бытовой конфликт.

В полицию доставили почти 200 человек. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве и покушении на убийство группой лиц. На данный момент установлены все участники конфликта.

Вечером 14 июня жители села устроили сход граждан и перекрыли трассу М5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. Прибывший на место схода губернатор области Иван Белозерцев заверил собравшихся, что виновные в трагедии будут наказаны по закону.

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происшествия

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