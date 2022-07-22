В Красноярском крае задержан министр транспорта региона – СМИ

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В Красноярском крае правоохранители задержали министра транспорта региона Константина Димитрова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации полиции, задержание связано с проектом строительства подземки в Красноярске.

Ранее главу министерства экономического развития Сахалина Алексея Успенского отстранили от должности из-за обвинений в халатности при исполнении должностных полномочий.

В кабмине региона сообщили, что уголовное дело в отношении Успенского в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей в 2018 году передано в суд.

