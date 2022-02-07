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Происшествия

05:56

Главу областного Минэкономразвития отстранили от должности на Сахалине

происшествия регионы

Фото: sakhalin.gov.ru

Главу министерства экономического развития Сахалина Алексея Успенского отстранили от должности из-за обвинений в халатности при исполнении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Принято решение отстранить руководителя регионального профильного ведомства на время служебного расследования", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что уголовное дело в отношении Успенского в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей в 2018 году передано в суд.

Ранее в отношении Успенского была начата прокурорская проверка. Следователи установили, что министр подписал акт приема-передачи водно-оздоровительного комплекса, который не был пригоден для эксплуатации. Он также не организовал проведение экспертизы для проверки предоставленных подрядчиком результатов работы.

В результате водно-оздоровительный комплекс не использовали, однако на его содержание тратились бюджетные средства. Таким образом, бюджету Сахалина нанесен ущерб в размере более 96 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Молдавии по подозрению в коррупции и превышении служебных полномочий задержали генпрокурора Александра Стояногло. До этого его временно отстранили от должности из-за уголовного дела.

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