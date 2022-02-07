Главу областного Минэкономразвития отстранили от должности на Сахалине

05:56
Фото: sakhalin.gov.ru
Главу министерства экономического развития Сахалина Алексея Успенского отстранили от должности из-за обвинений в халатности при исполнении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
"Принято решение отстранить руководителя регионального профильного ведомства на время служебного расследования", – говорится в сообщении.
Там уточнили, что уголовное дело в отношении Успенского в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей в 2018 году передано в суд.
Ранее в отношении Успенского была начата прокурорская проверка. Следователи установили, что министр подписал акт приема-передачи водно-оздоровительного комплекса, который не был пригоден для эксплуатации. Он также не организовал проведение экспертизы для проверки предоставленных подрядчиком результатов работы.
В результате водно-оздоровительный комплекс не использовали, однако на его содержание тратились бюджетные средства. Таким образом, бюджету Сахалина нанесен ущерб в размере более 96 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в Молдавии по подозрению в коррупции и превышении служебных полномочий задержали генпрокурора Александра Стояногло. До этого его временно отстранили от должности из-за уголовного дела.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: