Москвича задержали за покупку поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19

18:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
В центре Москвы правоохранители задержали мужчину за покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. Информация об этом появилась на сайте столичного управления МВД.
"Установлено, что 31-летний подозреваемый приобрел на свое имя заведомо подложный сертификат о вакцинации против COVID-19 за денежное вознаграждение в размере трех тысяч рублей. Данный документ он предъявил по месту работы для подтверждения прохождения им вакцинации", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что сотрудник организации заподозрил подделку, о чем сообщил в полицию. Участковые задержали подозреваемого, а сертификат изъяли и направили на экспертизу.
Согласно экспертному заключению, печати и штампы на документе не соответствуют настоящим печатям и штампам указанной медорганизации.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Ранее эксперт рассказал о перспективах фигурантов ковидных мошенничеств. Руководителям и персоналу лечебных учреждений, занимающимся противоправной деятельностью, грозит статья Уголовного кодекса "Злоупотребление должностными полномочиями".
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