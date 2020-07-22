Соучастник убийства следователя Шишкиной задержан в Грузии

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В Грузии задержали предполагаемого соучастника убийства следователя Евгении Шишкиной, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

"В рамках расследования уголовного дела задержан один из соучастников Иван Кочетков", – сообщила она. Также Петренко добавила, что сейчас идет процедура экстрадиции Кочеткова в Российскую Федерацию.

Евгения Шишкина была убита утром 10 октября в поселке Архангельское (Красногорский район, Московская область). Она занималась расследованием преступлений, совершенных хакерской группировкой. Следователь не дожила до начала судебного процесса 19 дней.

Ранее была названа стоимость убийства Шишкиной. За совершение преступления заказчик заплатил один миллион рублей.