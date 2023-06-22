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16:21

Происшествия

Эксперт оценил шансы пассажиров батискафа "Титан" на выживание

Фото: ТАСС/Armin Weigel

Шансы пассажиров батискафа "Титан" на спасение близки к нулю. Об этом заявил капитан первого ранга в запасе, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Москва 24 в связи с прогнозами о том, что в батискафе 22 июня мог закончиться кислород.

"Я еще два-три дня назад говорил о том, что шансы на их спасение близки к нулю. Скорее всего, кислород еще и раньше мог закончиться (чем поставленный срок. – Прим. ред.), если было повреждение корпуса", – сказал он.

По мнению эксперта, экскурсионные батискафы "нещадно эксплуатировали", а гидрокосмос на такой глубине "не прощает ни малейшей ошибки". Также Дандыкин предположил, что с батискафом произошло что-то "серьезное". Судьбе пассажиров и тех, кто пилотировал подводный аппарат, как подчеркнул он, "не позавидуешь".

"С учетом всех известных составляющих <...> кислород должен был закончиться даже, если они не перемещались, смирно сидели. Нормальные глубоководные аппараты делаются основательно и отличаются от туристических батискафов", – заключил специалист.

О пропаже батискафа "Титан" во время экскурсии к обломкам "Титаника" стало известно 19 июня. Впоследствии компания OceanGate Expedition подтвердила, что ее глубоководный автономный аппарат перестал выходить на связь вместе с экипажем.

В СМИ отмечали, что на борту глубоководного аппарата могли находиться основатель OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.

20 июня один из членов экипажа судна вышел на связь, им оказался ирландский исследователь Рори Голден. Он заявил, что в порядке и в данный момент все пассажиры батискафа ожидают помощи.

22 июня контр-адмирал Джон Могер сказал, что Береговая охрана США продолжит поисково-спасательную операцию в целях найти пропавший батискаф "Титан", несмотря на то что запас кислорода на аппарате уже должен был иссякнуть.

Запас кислорода на пропавшем батискафе "Титан" исчерпался

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