Минтранс Крыма сообщил, что восстановление Чонгарского моста займет несколько недель

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Примерно несколько недель потребуется для восстановления моста в Чонгаре, в данный момент решается вопрос об организации движения по одной из полос, заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Если мы берем полностью восстановление мостового сооружения, то есть пролета, который поврежден, это максимум займет несколько недель, поскольку необходимо заказать соответствующие материалы", – передает его слова телеканал "Крым 24".

Ранее глава госсовета Крыма Владимир Константинов сообщал, что Чонгарский мост можно быстро отремонтировать, так как он получил незначительные повреждения.

В данный момент саперы и специальная комиссия обследуют место случившегося. После их оценки можно будет принимать окончательное решение, добавил он.

Утром 22 июня украинские военные обстреляли мосты, находящиеся на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе села Чонгар. Вследствие произошедшего было повреждено дорожное покрытие, никто не пострадал.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что сообщение с Крымом продолжается. По его словам, на ходе спецоперации атака никак не скажется.

Выяснилось, что Вооруженные силы Украины нанесли удары в Чонгаре ракетами высокой дальности Storm Shadow, на одном из фрагментов ракет была найдена соответствующая маркировка.



Разрушения на мосту через Чонгар после ракетного удара оказались незначительными