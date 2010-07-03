Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Супругу продюсера группы "На-На" Бари Алибасова Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в столице, сообщила "Интерфаксу" дочь актрисы Ольга Шукшина.

"Она была госпитализирована. Ей этой ночью стало плохо", – сказала дочь актрисы.

Ранее в СМИ появилась информация, что Федосеевой-Шукшиной стало плохо. У нее случился приступ бронхиальной астмы, после чего ей вызвали скорую помощь, которая приняла решение о госпитализации.

8 июня актриса рассказала о состоянии своего здоровья после отравления Бари Алибасова.

"Я себя плохо чувствую. Все, что могу сказать", – сказала Федосеева-Шукшина.

Как уточнялось, у актрисы обострилась мерцательная аритмия.

Бари Алибасов был доставлен в НИИ имени Склифосовского 4 июня. Как рассказал сам продюсер, он отравился, случайно глотнув средство для чистки труб, которое принял за сок. Врачи скорой помощи сделали ему промывание желудка, а затем увезли в больницу. У продюсера диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

Ранее продюсера выписали из НИИ имени Склифосовского. Сын музыканта рассказал, что дальнейшую реабилитацию Алибасов будет проходить в окружении семьи, а потом он отправится в Казахстан, где продюсеру предоставят проживание в горном шале и личный вертолет.

Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована

Бари Алибасов – музыкальный продюсер, композитор и аранжировщик, Заслуженный артист России. Родился 6 июня 1947 года в городе Чарске Семипалатинской области (Казахстан). В 1988 году переехал в Москву. В 1989 году организовал группу, которая получила название "На‑На". В кино Алибасов дебютировал в 1992 году.

