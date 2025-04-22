В Подмосковье завели дело после того, как мальчику проткнули щеку палкой

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

В Пушкине возбуждено уголовное дело по факту травмирования школьника на детской площадке, сообщили в телеграм-канале в ГСУ СК России по Московской области.

"Следователем следственного отдела по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области, по информации СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью")", – говорится в сообщении.

По данным СК, 19 апреля на детской площадке между двумя малолетними детьми произошла ссора. В ходе конфликта ребенок 2016 года рождения схватил с земли палку, которой острым концом нанес удар в область виска другому ребенку.

Школьнику провели операцию, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, прокуратура рассмотрит вопрос об обращении в суд с иском о возмещении вреда, причиненного здоровью ребенка.

Ранее сообщалось, что бродячая собака укусила за лицо трехлетнего мальчика на детской площадке в Энгельсе. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Дмитрию Костину доложить о ходе расследования инцидента.