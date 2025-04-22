Часть пляжей ОАЭ закрыли из-за разлива нефти

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Запреты на купания коснулись пляжа Кальба в эмирате Шарджа в ОАЭ. Туда ранее доставляли шаттлами россиян из некоторых прибрежных отелей, которые пострадали от выбросов нефти, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Также известно, что до сих пор не работают пляжи на берегу Оманского залива на территории эмиратов Фуджейра и Шарджа.

В организации заявили, что только малая часть российских туристов просит туроператоров о переселении. Кроме того, эксперты подчеркнули, что одни пляжи Шарджи и Фуджейры могут не работать, однако соседние спокойно принимают туристов, несмотря на географическую близость.

В АТОР заявили, что ситуация с переселением находится под контролем.

"Решения принимаются исходя из текущего положения дел, а не в отношении всей береговой линии", – отметили в организации.

Помимо этого, в Coral Travel заявили, что отели, расположенные на пляже Кальба и рядом, не относятся к топу предпочтений их клиентов. По данным Pegas Touristik, все вопросы туристов решаются "в рабочем порядке", сообщает РИА Новости. В свою очередь, представители "Русского экспресса" отметили, что в качестве альтернативы смогут предоставить доступ к пляжу Мербе.

Ранее стало известно, что следы утечки нефти обнаружили на пляжах как минимум четырех отелей в ОАЭ. По данным СМИ, расчистка местности началась еще 11 апреля, однако с тех пор ситуация не улучшилась.

Россияне, отдыхавшие в Фуджейре, пожаловались на сильный запах мазута, который ощущался за несколько километров от берега. По словам одной из туристок, едкие испарения достигли ее номера на восьмом этаже пятизвездочной гостиницы. При этом гид и туроператор заявили женщине, что не несут за это ответственности.

