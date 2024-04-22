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РИА Новости: в Пушкино нашли военную радиостанцию советского производства

Примотанную к дереву военную радиостанцию нашли в подмосковном Пушкине

Фото: телеграм-канал Mash

В Пушкино нашли военную радиостанцию и чемодан. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что около 18:00 21 апреля местный житель во время прогулки с собакой нашел чемодан и военную радиостанцию советского производства.

Полиция прибыла на место находки с кинологами. Чемодан оказался пуст, а радиостанцию изъяли для исследований.

В апреле прошлого года в разных районах Подмосковья нашли три упавших квадрокоптера с камерами и микрофонами без опознавательных знаков. Один из них обнаружили в Богородском округе, в четырех километрах от места падения украинского беспилотника самолетного типа со взрывчаткой.

За день до этого нашли еще два аналогичных дрона в других районах Московской области. Все квадрокоптеры направили на экспертизу.

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