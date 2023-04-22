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Замначальника испытательной лаборатории оружейного завода арестовали за госизмену
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Суд в Москве арестовал заместителя начальника испытательной лаборатории оружейного завода "Промтехнология" по обвинению в госизмене. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
"Следователи ФСБ предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Госизмена"), в отношении гражданина России Кичи Дмитрия Александровича. Он арестован в Москве и содержится в СИЗО "Лефортово", – заявил собеседник агентства.
Сейчас с оружейным специалистом проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела. На оружейном заводе "Промтехнология" выпускаются охотничьи и спортивные винтовки под брендом ORSIS.
Ранее сотрудники региональных управлений ФСБ России совместно с пограничниками на границе с Казахстаном задержали под Астраханью жителя Петрозаводска, который собирался выехать на территорию Украины, чтобы вступить в ряды ВСУ.
До этого ФСБ задержала жителя Хабаровского края, который намеревался передать военной разведке Украины данные об объектах Минобороны РФ.
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