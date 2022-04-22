Один человек погиб, двое пострадали при падении Ан-26 в Запорожской области

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

При падении самолета Ан-26 в Запорожской области погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

"Численность экипажа и причины падения выясняются", – говорится в сообщении.

О падении Ан-26 в Запорожской области стало известно в пятницу днем. ЧП произошло при выполнении технического рейса.

По предварительной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель.