Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Самолет Ан-26 упал в Запорожской области при выполнении технического рейса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную администрацию.

По данным местных властей, в результате случившегося есть пострадавшие.

"Обстоятельства выясняются. Подробности – позже", – говорится в сообщении.

Ранее истребитель МиГ-31 разбился в Ленинградской области. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле не было. Все произошло во время планового учебно-тренировочного полета. Предварительной причиной аварии была названа техническая неисправность.

