СК возбудил дело после серии взрывов бытового газа в частных домах в Балашихе

12:21
Фото: ГСУ СК по Московской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту нескольких взрывов бытового газа в пяти частных домах в подмосковной Балашихе. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.
Как уточняется, инцидент произошел в деревне Полтево 22 марта.
"Причиной этого (взрывов. – Прим. ред.) стало ненадлежащее оказание услуг по регулировке зацепления рычагов исполнительного механизма в линии подачи газа бригадой слесарей, в результате чего произошел перепад газа высокого давления в газораспределительный газопровод низкого давления к потребителям", – говорится в сообщении.
Как уточняется, дело возбуждено по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Ранее сообщалось, что проверку начала балашихинская городская прокуратура. На место происшествия выезжал Балашихинский городской прокурор Никита Брыкин.
19 марта взрыв произошел на восьмом этаже девятиэтажного дома в Химках. В результате происшествия погибли три человека. В СК по региону возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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