Два человека погибли при взрыве автокара в Ереване

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В Ереване из-за взрыва газобаллонного оборудования автокара погибли два человека, один получил ранения, передает пресс-служба МЧС страны.

Сообщение о взрыве машины на проспекте Аршакуняц поступило на пункт дежурного Национального центра кризисного управления утром 22 апреля. На место ЧП выехали специалисты.

"На территории ЗАО "Джермук групп" взорвался газовый баллон погрузчика Toyota. Пострадавшие были госпитализированы в медцентр "Эребуни" до прибытия спасателей, где двое из них скончались", – сказано в сообщении.

Детали произошедшего выясняются.

Ранее в результате взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области пострадали три человека. Предварительно, у двух пострадавших диагностирован перелом позвоночника и ребер, один человек получил ожоги, а также черепно-мозговую травму.

