В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве скончались 28 пациентов с, у которых был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз пневмония.
Среди умерших пациенты от 30 до 93 лет. Отмечается, что большинство пациентов имели сопутствующие заболевания.
Как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России
В России за сутки подтвердили 5 642 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
У 2 567 человек не было клинических проявлений. Всего в 85 регионах России зарегистрировано 52 763 случая. Это на 12% больше, чем днем ранее.
Ранее стало известно, что власти Москвы и Подмосковья с 22 апреля будут отслеживать геолокацию граждан с подозрением на COVID-19 и ОРВИ.