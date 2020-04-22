В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 28 пациентов с, у которых был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз пневмония.

Среди умерших пациенты от 30 до 93 лет. Отмечается, что большинство пациентов имели сопутствующие заболевания.

Как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России

В России за сутки подтвердили 5 642 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

У 2 567 человек не было клинических проявлений. Всего в 85 регионах России зарегистрировано 52 763 случая. Это на 12% больше, чем днем ранее.

Ранее стало известно, что власти Москвы и Подмосковья с 22 апреля будут отслеживать геолокацию граждан с подозрением на COVID-19 и ОРВИ.