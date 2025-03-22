Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО России ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, российские бойцы сбили БПЛА примерно в 17:10 по московскому времени.

Между тем в ночь на 22 марта ПВО уничтожила 47 беспилотников Украины над восемью российскими регионами. В частности, 12 БПЛА были сбиты над территорией Воронежской области, 11 БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской области.

Еще шесть беспилотников ликвидировали над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Волгоградской области, три – над территорией Астраханской области, по одному БПЛА – над территориями Брянской, Курской и Самарской областей, а семь БПЛА сбито над акваторией Черного моря и один – над акваторией Азовского моря.

В результате атаки два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Ростове из-за попадания беспилотника. Пострадавших доставили в ростовскую городскую больницу с резаными ранами.