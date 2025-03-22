Хуситы запустили ракету по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

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Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение хуситов заявило о нанесении удара гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, предупредив авиакомпании о продолжении атак на объект. Об этом со ссылкой на заявление движения пишет РИА Новости.

"Мы нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2", – указано в заявлении движения.

Хуситы также предупредили все авиакомпании, что аэропорт Бен-Гурион "стал небезопасным для воздушного движения и останется таковым". Кроме того, они сообщили, что провели операцию против ряда военных кораблей, связанных с американским авианосцем USS Harry Truman.

Президент США Дональд Трамп 15 марта приказал военным начать боевые действия против хуситов, чтобы прекратить их "мощную кампанию" пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА.

Количество погибших в результате ударов армии США по территории Йемена достигло 53 человек. Хуситы, в свою очередь, заявили, что американские военные наносят авиаудары по гражданской инфраструктуре, а не по военным объектам.

