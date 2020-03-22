МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусами под Тамбовом

09:00 (обновлено 22.03.2020 10:34)
Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области
Горячая линия открыта в связи с крупным ДТП с двумя автобусами в Тамбовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
"С пострадавшими в ДТП работают психологии ГУ МЧС России по Тамбовской области. Открыт телефон горячей линии по номеру: 8 (4752) 72-99-50", – сказали в ведомстве.
По факту ДТП прокуратора региона организовала проверку. Специалисты намерены выяснить полный маршрут автобусов, а также были ли у них законные основания на осуществление перевозок и соблюдались ли правила перевозки.
Авария произошла в Жердевском районе Тамбовской области на 566-м километре трассы Р-22 Москва –Волгоград. При попутном движении два рейсовых автобуса, следовавшие по маршруту Москва – Волгоград, чтобы не допустить столкновения, разъехались по обочинам. В результате один из автобусов вылетел в кювет.
По данным МЧС, в результате аварии два человека погибли и еще 15 получили различные травмы. Между тем в пресс-службе областного ГИБДД сообщают о трех погибших. По предварительной информации, авария произошла из-за плохих погодных условий.
Ранее ДТП с участием минивена и трех грузовиков произошло в Новосибирской области. Машины столкнулись в Барабинском районе на 1132-м километре автодороги Р-254.
Водитель Toyota Estima, ехавший со стороны Омска в направлении Новосибирска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. После этого участниками аварии стали еще два грузовых автомобиля.
Открыта горячая линия в связи с крупным ДТП под Тамбовом
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