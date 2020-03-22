Два рейсовых автобуса попали в ДТП под Тамбовом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два рейсовых автобуса попали в ДТП в Жердевском районе Тамбовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Авария произошла на 566-м километре трассы Р-22 Москва – Волгоград в населенном пункте Чикаревка. По предварительным данным, в ДТП погибли два человека, еще около 15 получили различные травмы. С пострадавшими пассажирами на месте работают психологи.

Известно, что в результате аварии один из автобусов перевернулся. В настоящий момент выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее ДТП с участием минивена и трех грузовиков произошло в Новосибирской области. Машины столкнулись в Барабинском районе на 1132-м километре автодороги Р-254.

Водитель Toyota Estima, ехавший со стороны Омска в направлении Новосибирска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. После этого участниками аварии стали еще два грузовых автомобиля.

