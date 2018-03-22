В Мурманске жилец обрушившегося дома признался в его подрыве

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Следственный комитет установил причины взрыва в жилом доме на улице Свердлова в Мурманске. Один из жильцов признался в подрыве во время допроса в больнице, куда попал в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.



По словам мужчины, он открыл все конфорки плиты, а затем перерезал шланг к плите, чтобы газ шел быстрее, и зажег спичку.

У палаты мужчины дежурит охрана. Сейчас он неконтактен. В отношении виновника ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме на улице Свердлова в Ленинском округе Мурманска произошел вечером 20 марта. Жертвами трагедии стали три человека. Одного пострадавшего выписали из больницы в среду, еще двое находятся в реанимации.

Ранее в Следственном комитете заявили, что приоритетной версией расследования взрыва стало умышленное повреждение газового оборудования.

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