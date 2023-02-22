Бастрыкин взял на контроль расследование дела о наезде автомобиля на детей в Королеве

Фото: телеграм-канал "Следком"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту наезда автомобиля на двух детей в Королеве, сообщает пресс-служба ведомства.

Авария произошла накануне. 37-летний житель Подмосковья следовал на автомобиле по улице Чапаева. Приближаясь к нерегулируемому, но обозначенному дорожными знаками пешеходному переходу, он не снизил скорость и впоследствии в процессе запоздалого экстренного торможения сбил двух детей: девочку 2010 года рождения и ее брата 2017 года рождения, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

В результате наезда девочка погибла, второго ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего водителя автомобиля Nissan, сбившего детей.

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