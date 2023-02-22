Очевидцы рассказали о пожаре в отеле "МКМ" в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Очевидцы рассказали об эвакуации из отеля "МКМ" в Москве, где произошел пожар. Они уверены, что огонь мог вспыхнуть в квартире многодетной семьи. Об этом сообщает ФАН.

По словам очевидцев, эвакуация велась по пожарной лестнице, люди были спокойны. Собеседник издания сообщил, что не слышал пожарной сигнализации, однако многие надышались угарным газом. Он полагает, что возгорание могло начаться на пятом этаже в квартире, где проживает многодетная семья.

"Насколько я знаю, мать там одна, просто детей много", – отметил очевидец.

Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы добавило, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Согласно информации, пострадали 10 человек, включая одного ребенка. Их доставили в профильные стационары.

"Состояние шести взрослых оценивалось как тяжелое, двоих – средней степени тяжести. К сожалению, несмотря на проводимые интенсивные реанимационные мероприятия, одного пациента спасти не удалось", – указала пресс-служба.

Она подчеркнула, что состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.

Пожар вспыхнул в отеле "МКМ" на Международной улице вечером 21 февраля. Из горящего здания было эвакуировано 200 человек.

По последним данным, в результате ЧП погибли 7 человек. Среди них – двое детей.

Ранее говорилось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после пожара в отеле "МКМ". Расследование находится на личном контроле прокурора Москвы Дениса Попова.

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