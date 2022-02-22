В посольстве заявили, что россиян не было в попавшем в ДТП в Турции автобусе

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Российских граждан не было в автобусе, попавшем в ДТП на юге Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ. Уточняется, что это предварительны данные.

Авария произошла с персоналом стройки АЭС "Аккую" в Турции. На участке Сипахили трассы Мерсин – Анталья перевернулся автобус с рабочими. В результате происшествия пострадали 13 человек. Их доставили в больницы поселков Силифке и Айдынджик.

Причины ДТП устанавливаются.

Ранее пять автомобилей столкнулись в районе дома 95 на Варшавском шоссе в Москве. Из-за аварии на участке было затруднено движение в сторону области.