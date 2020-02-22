Женщина упала в Москву-реку в Строгине

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

В Строгине женщина упала в Москву-реку и начала тонуть. Очевидцы вызвали на помощь спасателей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент случился в субботу утром на улице Одинцовская.

Отмечается, что прибывшим на место ЧП спасателям удалось вытащить пострадавшую из воды. В настоящее время женщина передана медикам для осмотра.

Ранее из Москвы-реки вытащили тонущую собаку. Инцидент произошел в Таганском районе у Краснохолмской набережной. Пес упал в реку и не мог самостоятельно выбраться на поверхность. После спасательной операции он был передан хозяйке.