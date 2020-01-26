Автомобиль сорвался в реку в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре Москвы автомобиль упал в реку. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Отмечается, что инцидент случился на Рубцовской набережной. По предварительной информации, машина пробила ограждение и вылетела в реку Яузу. В настоящее время пострадавшего водителя осматривают медики.

Также на месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мужчина упал в воду у Большого Москворецкого моста. Пострадавшего заметила прохожая, которая сообщила об инциденте полицейским. Сотрудники, обеспечивающие безопасность в ходе мероприятий по случаю Крещения, помогли мужчине выбраться из воды. После осмотра медиками его передали в руки правоохранителей.