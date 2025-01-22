Средства ПВО уничтожили ночью 15 беспилотников над Ростовской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили минувшей ночью 15 беспилотников над территорией Ростовской области. Дроны были сбиты над городами Донецк, Каменск-Шахтинский, а также в Красносулинском и Усть-Донецком районах, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В городе Красный Сулин обломки сбитого БПЛА упали на территорию частного дома, а в поселке Марьино в Донецке – во двор частного дома и около детского сада "Березка". Никто из местных жителей не пострадал.

Предварительно, разрушений на земле нет. Спецслужбы оцепили территории, на которые упали фрагменты беспилотников, их проверят саперы.

"Сегодня детский сад работать не будет. При необходимости родителям предложат отвести детей в другие детские сады. Информация о последствиях будет уточняться", – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Этой ночью российские силы ПВО также уничтожили вражеский дрон в небе над Воронежем. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее супружеская пара пострадала при атаке дрона по автомобилю на участке автодороги Ясные Зори – Черемошное в Белгородской области. Раненых доставили в Октябрьскую районную больницу.