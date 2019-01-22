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В Сети появилось видео допроса захватчика рейса Сургут – Москва. На кадрах мужчина, опустив голову, отвечает на вопросы следователя.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия". Оно взято на контроль Уральским транспортным прокурором.

Ранее сообщалось, что мужчина спровоцировал нештатную ситуацию на борту рейса SU1515. Он потребовал перенаправить воздушное судно в Афганистан. Уточняется, что самолет вылетел из Сургута в 13:00 по местному времени и должен был приземлиться в Шереметьеве в 16:20 по московскому времени.

Экипаж лайнера уговорил злоумышленника совершить посадку в Ханты-Мансийске на дозаправку. Борт приземлился в 14:24. Его отогнали на самую дальнюю стоянку.

Стало известно, что самолет "Аэрофлота" вылетит в Москву в 02:40 23 января по местному времени (00:40 по московскому). В столицу самолет может прибыть в 03:51 по московскому времени.

По данным РИА Новости, пассажиров рейса SU1515 доставят в Москву резервным бортом авиакомпании.

Захватчик задержан, им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Специалисты устанавливает все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, пассажир находился в состоянии опьянения.