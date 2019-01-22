Пассажиры рейса Сургут – Москва вышли из самолета

Пассажиров рейса Сургут – Москва, который пытался угнать злоумышленник, сейчас выпустили из воздушного судна.
"Пассажиры вышли из самолета, сейчас в "накопителе", – передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на справочную аэропорта.
Днем во вторник, 22 января, рейс SU1515 вылетел из Сургута в Шереметьево. Во время полета один из пассажиров (по предварительным данным, это 41-летний мужчина по имени Павел) стал требовать направить самолет в Афганистан.
Экипаж уговорил его приземлиться в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки. Сразу после прибытия в город самолет отогнали на самую дальнюю стоянку, а на подъезде к аэропорту уже дежурили 10 экипажей полиции.
Зону оцепления вокруг аэропорта расширили, оттуда также вывели весь персонал. Ространснадзор пообещал проверить авиационную безопасность после ЧП.
Возбуждено уголовное дело по статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия", за нее предусмотрено от 7 до 12 лет тюрьмы. Захватчик на данный момент уже задержан, им оказался ранее судимый житель Сургута.
Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. По предварительным данным, пассажир был пьян. Угрожая, что у него есть оружие, он попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить направление полета.
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