СК сообщил консульствам Турции и Индии о расследовании пожара на судах в Черном море

Следственный комитет России сообщил консульствам Турции и Индии о ходе следствия по делу о пожаре на судах в Керченском проливе. Об этом рассказала ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Консульские должностные лица Турции и Индии проинформированы о ходе спасательной операции и проводимой российским следствием работе", – подчеркнула Петренко.
Два судна под флагом Танзании – танкеры "Канди" и "Маэстро" – находились на якорной стоянке в нейтральных водах. Не исключается, что они занимались нелегальной перевалкой топлива. Вечером 21 января на кораблях вспыхнул пожар. Чтобы спастись, моряки прыгали за борт.
По последним данным, погибли 14 человек. Еще 12 моряков удалось спасти, судьба шестерых остается неизвестной. Отмечается, что восемь из 12 спасенных моряков являются гражданами Турции.
Утром 22 января в пресс-службе Росморречфлота объявили о переводе операции из спасательной в поисковую, так как шансов найти выживших моряков не осталось. СК возбудил дело по факту гибели людей при пожаре на судах.
СК возбудил уголовное дело после гибели людей на двух судах в Керченском проливе
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