Число жертв пожара на судах в районе Керченского пролива достигло 14

Фото: ТАСС/KerchFM

14 человек погибли при пожаре на двух судах в районе Керченского пролива, передает ТАСС. Судьба 6 человек из 32 остается неизвестной, 12 человек спасены.

Отправить на берег выживших и тела погибших не получается из-за непогоды, сделать это планируется к полудню. Замглавы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев заявил, что в городе готовы принять моряков.

Пожар на танкерах произошел 21 января. Возгорание на судах не повлияло на судоходство по Керчь-Еникальскому каналу. После случившегося СК завел уголовное дело.

Сгоревшие вблизи Керченского пролива танкеры "Кандий" и "Маэстро" находились на незаконной якорной стоянке. Вероятнее всего, они занимались нелегальной перевалкой топлива.

Главный редактор газеты "Морские вести России" Анатолий Кузнецов пояснил, что подобная деятельность не запрещена и часто применяется. По его словам, такие операции лучше производить в портах, но судовладельцы предпочитают экономить.