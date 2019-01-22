Эксперт по безопасности прокомментировал инцидент на рейсе Сургут – Москва

Эксперт по безопасности Георгий Федоров прокомментировал телеканалу Москва 24 захват рейса Сургут – Москва.

"В таких ситуациях необходимо принимать жесткие меры и делать все, чтобы те люди, которые находятся на борту, были в безопасности", – заявил эксперт.

Специалист добавил, что определенные инструкции, как действовать при подобных ситуациях, существуют и на тот случай, если самолет уже не в воздухе, однако пассажиры все еще остаются заперты вместе с захватчиком. По словам Федорова, в это время со злоумышленником, как правило, ведутся переговоры, направленные на то, чтобы он отпустил заложников.

"Если этот человек действительно вооружен, имеются большие вопросы, как он проник на воздушное судно, учитывая систему безопасности в аэропорту. Значит, это не одиночка", – продолжил собеседник телеканала, не исключив, что в самолете мог оказаться и просто неуравновешенный человек, решивший инсценировать теракт.

Федоров подчеркнул, что обычный человек с улицы не сможет пронести оружие на борт. Те, кому это удается, обычно имеют разветвленную сеть сообщников. При этом экипаж самолета всегда должен серьезно относиться к человеку, угрожающему жизни других пассажиров, вне зависимости от того, обладает он реальным оружием или пугает команду муляжом взрывного устройства.

Выводы, что в такой ситуации грозит аэропорту, из которого вылетел самолет, будут сделаны после выяснения всех обстоятельств случившегося.

В связи с захватом пассажирского лайнера всем воздушным гаваням страны поручено усилить безопасность.

"Это как в случае с телефонным терроризмом, когда правоохранители серьезно относятся к любому анонимному звонку, выезжают по адресу и отрабатывают объект. Здесь то же самое: муляж, не муляж – сейчас не идет об этом речи", – добавил эксперт.

Ранее неизвестный потребовал направить Boeing 737-800 в Афганистан.

Вскоре экипажу лайнера удалось уговорить злоумышленника совершить посадку в Ханты-Мансийске на дозаправку. Борт приземлился в 14:24. На данный момент захватчик все еще остается в самолете. Обстоятельства случившегося устанавливаются силами правопорядка.