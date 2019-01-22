Охранник избил подростка в магазине в центре Москвы

Фото: depositphotos/blinow61

Охранник магазина напал на подростка в Таганском районе столицы. Об этом Агентству "Москва" сообщили в правоохранительных органах.

Накануне в МВД поступила информация об инциденте, который произошел в магазине Fix Price на Нижегородской улице. "Оперативники опросили подростка 2002 года рождения, который пояснил, что его избил охранник указанного магазина", – уточнил собеседник агентства.

Врачи диагностировали у подростка ушибы лица и сотрясение мозга. Полицейские начали проверку.