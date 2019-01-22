СК начал проверку после инцидента в аэропорту Шереметьево

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

По факту выката самолета авиакомпании "Аэрофлот" за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Шереметьево проводится доследственная проверка.

Информация об этом появилась на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, передает ТАСС.

В понедельник следовавший из Астаны пассажирский Boeing левой стойкой шасси выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Шереметьеве.

На борту в тот момент находились 81 пассажир и 7 членов экипажа, никто из них не пострадал. Самолет также не получил видимых повреждений. В связи с инцидентом проверку организовала и транспортная прокуратура. Ведомство проконтролирует вопросы соблюдения прав пассажиров.

Ранее сообщалось, что при рулении пассажирский борт выкатился за пределы ВПП в аэропорту Шереметьево. После инцидента лайнер отбуксировали к месту стоянки.