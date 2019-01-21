Выкатившийся за пределы ВПП в Шереметьеве самолет отбуксировали к месту стоянки

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Самолет "Аэрофлота", выкатившийся за пределы второй взлетно-посадочной полосы в Шереметьеве, отбуксировали к месту стоянки. Об этом сообщили в администрации аэропорта.

"Воздушное судно отбуксировано к месту стоянки", – цитирует сообщение ТАСС. Отмечается, что ВПП вновь готова для взлета и посадки воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево пассажирский Boeing, прибывший из Астаны, при рулении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет не получил повреждений.