В Шереметьеве Boeing выкатился за пределы взлетной полосы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В аэропорту Шереметьево пассажирский Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По предварительной информации, самолет рейсом из Астаны во время посадки выкатился за пределы ВПП, среди пассажиров и членов экипажа никто не пострадал", – сказал собеседник агентства.

В региональном главке МЧС РФ сообщили, что лайнер незначительно выкатился при рулении за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет при инциденте поврежден не был.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

13 января пассажирский лайнер, выполнявший рейс в Прагу, выкатился за пределы ВПП после 300 метров разбега перед взлетом. По словам руководителя дирекции общественных связей аэропорта Анны Захаренковой, все произошло из-за вывода двигателей на режим взлета.