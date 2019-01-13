Причиной ЧП в Шереметьеве мог стать асимметричный вывод двигателей на взлет

В столичном аэропорту Шереметьево назвали возможную причину инцидента на взлетно-посадочной полосе. По словам руководителя дирекции общественных связей аэропорта Анны Захаренковой, все произошло из-за вывода двигателей на режим взлета.

Командир воздушного судна предоставил объяснительную. Он указал, что лайнером управлял второй пилот. "Причиной отклонения от маршрута стал асимметричный вывод двигателей РУДами (рычагами управления двигателями) на взлетный режим", – цитирует ТАСС представителя аэропорта.

Ранее сообщалось, что самолет в аэропорту Шереметьево мог выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы из-за ошибки пилота или плохой уборки полосы.

Одну из двух полос закрывали после того, как с нее выкатился пассажирский лайнер, выполнявший рейс в Прагу. На борту воздушного судна рейса QS 1003 авиакомпании Smart Wings было 40 пассажиров и 7 членов экипажа, никто не пострадал.



Взлетно-посадочную полосу в Шереметьеве открыли после эвакуации самолета

Аварийно-спасательные работы были полностью завершены в 16.40 по московскому времени.

Службы аэропорта в кратчайшие сроки обеспечили необходимые мероприятия по эвакуации пассажиров и экипажа, буксировке воздушного судна на место стоянки. В настоящий момент аэропорт обеспечивает прием и выпуск воздушных судов в штатном режиме.