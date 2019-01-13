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19:20 (обновлено 13.01.2019 19:42)

Названа предварительная причина инцидента с самолетом на ВПП в Шереметьеве

происшествия транспорт

19:20

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Фото: telegram-канал Mash

Самолет в аэропорту Шереметьево мог выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы из-за ошибки пилота или плохой уборки полосы, передает РИА Новости.

"По версии следствия, причинами данного происшествия могли стать ошибка пилота либо некачественная работа наземных служб по уборке взлетно-посадочной полосы", – сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ (по взаимодействию со СМИ) Лариса Марковец.

Одну из двух полос закрывали после того, как с нее выкатился пассажирский лайнер, выполнявший рейс в Прагу. На борту воздушного судна рейса QS 1003 авиакомпании Smart Wings было 40 пассажиров и 7 членов экипажа, никто не пострадал.

Сейчас ВПП1 открыта. Глава дирекции по связям с общественностью международного аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова добавила, что возможны кратковременные задержки рейсов. Уточнялось, что в аэропорту задержали 31 рейс.

Взлетно-посадочную полосу в Шереметьеве открыли после эвакуации самолета

происшествия транспорт

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