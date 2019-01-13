Взлетно-посадочная полоса в Шереметьеве закрыта из-за эвакуации самолета

Одна из двух взлетно-посадочных полос в аэропорту Шереметьево закрыта из-за эвакуации самолета, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что пассажирский лайнер, выполнявший рейс в Прагу, вылетел с взлетной полосы в Шереметьеве. По последним данным, на борту находилось 47 пассажиров, никто не пострадал.
Воздушное судно Smart Wings эвакуируют. В это время возможны задержки вылетов и прилетов других рейсов, пояснила глава дирекции общественных связей Шереметьево Анна Захаренкова.
Она добавила, что на место происшествия прибыли спасательные службы аэропорта. "Службы аэропорта Шереметьево предпринимают все усилия для скорейшей ликвидации последствий выката самолета авиакомпании Smart Wings и минимизации сложностей и задержек рейсов для остальных авиакомпаний и пассажиров", – подчеркнула Захаренкова.
В пресс-службе компании "Аэрофлот" сообщили о корректировках в расписании из-за закрытия одной из полос. Пассажиров, столкнувшихся с задержкой рейсов, обеспечат всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", отметили в авиакомпании.
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