Самолет сошел с полосы во время вылета в Шереметьеве

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Пассажирский лайнер, выполнявший рейс в Прагу, вылетел с взлетной полосы в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Летательный аппарат выкатился за пределы ВПП после 300 метров разбега перед взлетом. "Экипаж не удержал самолет, и тот отнесло на 100 метров влево от полосы", – пояснил источник.

На борту самолета Smartwings было 40 пассажиров. В результате инцидента, сведения о котором официально еще не подтверждены, никто из них не пострадал.