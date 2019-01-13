Взлетно-посадочную полосу в Шереметьеве открыли после эвакуации самолета

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Шереметьево открыта после эвакуации самолета авиакомпании Smart Wings, выкатившегося за пределы полосы. Воздушная гавань работает без ограничений, передает Агентство "Москва".
Ранее одну из двух полос закрывали. Причиной стало то, что пассажирский лайнер, выполнявший рейс в Прагу, вылетел с взлетной полосы. В аэропорту задержали 31 рейс.
Службы аэропорта прибыли на место для проведения спасательной операции. Проводились высадка, доставка в терминал и разоформление пассажиров и экипажа, разгрузка багажа. На борту воздушного судна рейса QS 1003 находились 40 пассажиров и семь членов экипажа, пострадавших нет.
"ВПП1 открыта для осуществления взлета и посадки воздушных судов", – сказала глава дирекции по связям с общественностью международного аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова. Она добавила, что возможны кратковременные задержки рейсов в связи со скоплением самолетов из-за действовавших ограничений.
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Шереметьеве
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