Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:30 (обновлено 13.01.2019 17:59)

Взлетно-посадочную полосу в Шереметьеве открыли после эвакуации самолета

происшествия транспорт

17:30

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Шереметьево открыта после эвакуации самолета авиакомпании Smart Wings, выкатившегося за пределы полосы. Воздушная гавань работает без ограничений, передает Агентство "Москва".

Ранее одну из двух полос закрывали. Причиной стало то, что пассажирский лайнер, выполнявший рейс в Прагу, вылетел с взлетной полосы. В аэропорту задержали 31 рейс.

Службы аэропорта прибыли на место для проведения спасательной операции. Проводились высадка, доставка в терминал и разоформление пассажиров и экипажа, разгрузка багажа. На борту воздушного судна рейса QS 1003 находились 40 пассажиров и семь членов экипажа, пострадавших нет.

"ВПП1 открыта для осуществления взлета и посадки воздушных судов", – сказала глава дирекции по связям с общественностью международного аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова. Она добавила, что возможны кратковременные задержки рейсов в связи со скоплением самолетов из-за действовавших ограничений.

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Шереметьеве

происшествия транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика