Прокуратура начала проверку после инцидента с самолетом в Шереметьеве

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после того, как пассажирский Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту Шереметьево, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

"Проверку проводит Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, по ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется, также прокуратура проконтролирует вопросы соблюдения прав пассажиров.

По предварительным данным, самолет, принадлежащий компании "Аэрофлот", во время посадки выкатился носовой стойкой на 2 метра за пределы ВПП. Лайнер прилетел в российскую столицу из Астаны.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево пассажирский Boeing при рулении выкатился за пределы ВПП. Вскоре после инцидента, лайнер отбуксировали к месту стоянки.